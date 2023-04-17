Фиорентина расписала ничью с Аталантой в рамках 30-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Фиорентина в 2023 году наконец-то приобрела вид команды, отвечающей тренерскому стилю Винченцо Итальяно. Быстрая, агрессивная, наглая – способна "покусать" любого соперника. Последние два месяца для "фиалок" были очень продуктивными. Ни одного поражения за 13 предыдущих матчей.

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Аталанта наоборот не может порадовать своих поклонников стабильностью. Если осенью подопечные Джан Пьеро Гасперини шли среди лидеров, то сейчас рискуют снова остаться без еврокубков. На Артемио Франки Бергамаски чувствуют себя не очень уверенно. Исключением стали всего два сезона, когда Атланта была на пике.

Сегодня первый тайм остался за хозяевами. Вот только они не смогли забить, а вместо этого пропустили нелогичный мяч. Йоаким Меле воспользовался ошибкой центрбеков и открыл счет. Датчанин забил 2500-й гол Аталанты в рамках Серии А. Кроме того, он вышел на второе место среди защитников-бомбардиров в 2023 году в топ-чемпионатах. Больше Меле (3) забил только Штефан Пош (4).

Во второй половине Фиорентина также держала все под своим контролем, но забить удалось лишь благодаря пенальти. И то рефери взял длительную паузу, после которой пошел смотреть повтор. Артур Кабрал с 11-метровой отметки уверенно обыграл голкипера. Вместо того чтобы развить успех, "фиалки" чуть не пропустили. Нико Гонсалес классно пробил со штрафного – сштанга подстраховала Террачано.

Остаток матча хозяева провели преимущественно в атаке. Несколько раз Спортьелло доставал действительно "мертвые" мячи, отстояв для Аталанты ничью. В компенсированное время бергамаски вообще могли добраться на вершину несправедливости, но Муриель бездарно сыграл в быстрой атаке, когда ему катили практически на убийственную позицию в пределах штрафной.

В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью. Аталанта может быть довольна. Фиорентина продолжила беспроигрышную серию до 14 матчей, но упустила шанс опередить Ювентус и подняться на 7-е место в турнирной таблице.