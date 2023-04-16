Серия А, 30-й тур

Лечче – Сампдория – 1:1

Голы: Сиссей, 31 – Хэсе, 75

Торино – Салернитана – 1:1

Голы: Санабрия, 57 – Вильена, 9

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55, Абрахам, 90+1

Нереализованные пенальти: Кристанте, 37 – Перрейра, 69

Лечче и Сампдория разошлись миром. Хозяева давили с первых минут, что конвертировалось в гол Сиссея. Нападающий получил пас в штрафной и переправил мяч четко в ворота. "Желто-черные" нанесли более 25 ударов, но реализация подвела. Генуэзцы воспользовались одним из своих немногих моментов и забили усилиями Хесе. Сампа, несмотря на ничью, осталась последней, а Лечче – 16-м.

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Торино не смог дожать Салернитану. "Быки" на собственном поле принимали самую миролюбивую команду Серии А. Паулу Соуза делает ставку на осторожный футбол, олицетворением которого следует считать роскошную игру Гильермо Очоа. Другое дело, что побед тоже почти нет. Сегодняшняя ничья стала для Салерно шестой подряд! Торино должно быть досадно. После проваленного первого тайма во втором хозяева доминировали и заслуживали три очка, но магия мексиканского голкипера приближает для аутсайдера еще один сезон в элите.

Рома единолично закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моурния прямо сейчас находятся в роскошной форме (уже три подряд победы без пропущенных мячей) да еще и имели незаурядную мотивацию на сегодняшнего соперника. В первом круге Удинезе уничтожил "волков" со счётом 4:0. Тогда фриульцы шли в зоне ЛЧ, а сейчас – на 12 месте.

Римляне открыли счет благодаря ошибкам гостей. Перрейра сыграл рукой в собственной штрафной. Кристанте не реализовал пенальти, но никто не помешал Бове успешно сыграть на добивании. На старте второго тайма произошло знаковое событие – Пеллегрини забил с игры впервые за 560 дней. Таким образом, хавбек отметил 100-й матч в статусе капитана Ромы. Чуть позже Удинезе мог возродить интригу, но Перрейра второй раз стал антигероем, не забив пенальти. Англичанин точным ударом головой после навеса Спинаццолы довел дело до разгрома.

Турнирная таблица чемпионата Италии