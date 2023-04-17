Фіорентина розписала нічию з Аталантою в рамках 30-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Фіорентина у 2023 році нарешті набула вигляду команди, яка відповідає тренерському стилю Вінченцо Італьяно. Швидка, агресивна, нахабна – здатна "покусати" будь-якого суперника. Останні два місяці для "фіалок" були надзвичайно продуктивними. Жодної поразки за 13 попередніх матчів.

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Аталанта навпаки не може порадувати своїх прихильників стабільністю. Якщо восени підопічні Джан П'єро Гасперіні йшли серед лідерів, то зараз ризикують знову залишитися без єврокубків. На Артеміо Франкі бергамаски почуваються не дуже впевнено. Виключенням стали лише два сезони, коли Атланта була на піку.

Сьогодні перший тайм залишився за господарями. Ось лише вони не змогли забити, а натомість пропустили нелогічний м'яч. Йоакім Меле скористався помилкою центрбеків відкрив рахунок. Данець забив 2500-й гол Аталанти в рамках Серії А. Окрім того, він вийшов на друге місце серед захисників-бомбардирів у 2023 році в топ-чемпіонатах. Більше, ніж Меле (3), забив лише Штефан Пош (4).

У другій половині Фіорентина також тримала усе під своїм контролем, але забити спромоглася лише завдяки пенальті. І то рефері взяв тривалу паузу, після якої пішов дивитися повтор. Артур Кабрал з 11-метрової позначки впевнено переграв голкіпера. Замість того, аби розвинути успіх, "фіалки" ледь не пропустили. Ніко Гонсалес класно пробив зі штрафного – стійка підстрахувала Террачано.

Залишок матчу господарі провели переважно в атаці. Кілька разів Спортьєлло діставав справді "мертві" м'ячі, відстоявши для Аталанти нічию. У компенсований час бергамаски взагалі могли дістатися на вершину несправедливості, але Мурієль бездарно зіграв у швидкій атаці, коли йому котили практично на вбивчу позицію в межах штрафного.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Аталанта може бути задоволена. Фіорентина продовжила безпрограшну серію до 14 матчів, але втратила шанс випередити Ювентус і піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці.