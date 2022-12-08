Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський наближається до свого відходу з італійського клубу.

Аталанта хоче отримати за Маліновського суму в 7 млн євро плюс бонуси, які навіть перевищують суму трансферу – від 8 до 11 млн. Таким чином, на продажі українця планують заробити 15-18 млн євро, повідомляє FootMarseille.

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Сам Руслан поки не ухвалив остаточне рішення – для цього він проведе розмову з наставником команди, Джан П'єро Гасперіні, повідомляє le 10 Sport з посиланням на La Gazzetta dello Sport. Українець має чимало питань, відповіді на які він хоче отримати до початку зимового трансферного вікна.

Додамо, що у новому сезоні легіонер Аталанти втратив довіру головного тренера Джан П'єро Гасперіні і став гравцем ротації: 18 неповних матчів, 2 голи та стільки ж асистів.

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