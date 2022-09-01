Півзахисник Руслан Маліновський залишається в Аталанті, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер Фабріціо Романо.

Гасперіні ухвалив важливе рішення щодо Маліновського – трансфер українця здається нереальним

За інформацією журналіста, рішення щодо майбутнього українця ухвалив особисто президент бергамасків Антоніо Перкассі.

Нагадаємо, ЗМІ тривалий час приписували Аталанті бажання продати українця, який нібито мав конфлікт з Гасперіні. 29-річного хавбека сватали у клуби АПЛ та Марсель, однак, як виявилось, нічого серйозного з цього не вийшло.

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