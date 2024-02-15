Орландо Сити договорился с Аталантой о переходе 32-летнего колумбийца. Муриэль подписал контракт на два года и будет выступать в футболке с номером 9. По неофициальной информации, сумма трансфера составляет 1 миллион евро.

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"У меня были разные предложения, когда мне звонили из Орландо. Я принял это решение, глядя на развитие этого клуба, игроков и желание каждого выигрывать титулы", – прокомментировал свой трансфер Муриэль.

Напомним, колумбиец выступал за Аталанту с лета 2019 года, с тех пор успел сыграть 184 матча, в которых забил 68 голов и отдать 28 ассистов. Интересно, что в составе бергамасков Муриэль отмечался в среднем каждые 115 минут. За этот период в Серии А был лишь один игрок, который забивал чаще, – это Криштиану Роналду.