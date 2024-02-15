Орландо Сіті домовився з Аталантою про перехід 32-річного колумбійця. Мурієль підписав контракт на два роки й буде виступати у футболці з номером 9. За неофіційною інформацією, сума трансферу становить 1 мільйон євро.

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"У мене були різні пропозиції, коли мені дзвонили з Орландо. Я ухвалив це рішення, дивлячись на розвиток цього клубу, гравців і бажання кожного вигравати титули", – прокоментував свій трансфер Мурієль.

Нагадаємо, колумбієць виступав за Аталанту з літа 2019 року, відтоді встиг зіграти 184 матчі, в яких забив 68 голів та віддати 28 асистів. Цікаво, що в складі бергамасків Мурієль відзначався в середньому кожні 115 хвилин. За цей період в Серії А був лише один гравець, який забивав частіше, – це Кріштіану Роналду.