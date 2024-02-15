Интеру Майами придется за неделю навести порядок с зарплатами, чтобы избежать проблем.

Интер Майами должен срочно найти новые инвестиции или снизить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в правила МЛС, сообщает The Athletic. Источники уверяют, что ситуация тяжелая. У клуба есть время до старта сезона – 20 февраля.

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Как следствие, Интер готов отпустить нескольких футболистов. Для других клубов доступны Сергей Кривцов, Роберт Тейлор, ДеАндре Едлин, Жан Мота и Грегор. Продажа последних двух наиболее вероятна. Грегор еще и закрывает один из трех звездных слотов (другие два – Месси и Бускетс).

Майами в межсезонье оформило очередной громкий трансфер, пригласив в команду Луиса Суареса. Также клуб вот-вот закроет переход Федерико Редондо за 8 миллионов долларов.