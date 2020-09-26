Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал о судьбе полузащитника в Аталанте и оценил его дебютный сезон в Италии.

"Оцениваю сезон Малиновского в Аталанте на отлично. Очень хороший сезон. Он быстро адаптировался в команде, выучил язык. От потенциально сильного игрока, каким его брали, он стал единицей основной обоймы Гасперини.

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Тренер и сам это не раз подчеркивал, что Малиновский для него игрок, с помощью которого может меняться игра, он может использовать разные тактические вариации. Был вопрос, продаст ли Аталанта его, вот фигурирует 30 млн. Потенциально любой футболист – на продажу. Если несут какие-то деньги сумасшедшие – клуб готов продать любого футболиста. Вопрос только в цене.

Я сказал, не думаю, что от цены в 30 млн дрогнут нервы у руководства Аталанты. Звонили несколько клубов еще до трансферного окна, спрашивали, готова ли Аталанта рассмотреть какие-то предложения. Я поинтересовался у президента. Он сказал, что клуб не хочет продавать Руслана", – сказал Сергей Серебренников Youtube-каналу Вацко Live.

Напомним, в последнее время Малиновскому приписывают интерес со стороны различных европейских клубов. По информации СМИ, больше всего хавбеком интересуется английский Лидс.

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