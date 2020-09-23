"После трансферов Малиновского и Яремчука интерес к украинцам вырос. Все хотят видеть такие примеры. Футбол – это бизнес. Грубо говоря, если у них есть возможность купить игрока за одну гривну, а потом продать за 10, то, конечно, что это всем интересно.

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Игроков Зари и Десны взять гораздо легче, чем с Динамо или Шахтера – ценники очень разные. У наших грандов цена на игроков будет в миллионах. Очень часто бельгийским клубам это не по карману. Заря – вообще лучший пример, учитывая, сколько игроков они продали в ту же Бельгию.

Есть случаи, когда мы предлагаем футболистов. А есть ситуации, когда клубы сами обращаются, мол, что ты думаешь о том или иногм игроке. Например, с Пластуном все было просто. Гент был нужен центральный защитник, а мы им предложили Игоря. Клубу он понравился, и его сразу постарались выкупить, но у нас это не получилось", – цитирует Серебренникова Tribuna.com.

Напомним, летом 2019-го Аталанта выкупила Руслана Малиновского у Генка за около 15 млн евро.

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