Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков розповів про долю півзахисника в Аталанті та оцінив його дебютний сезон в Італії.

"Оцінюю сезон Маліновського в Аталанті на відмінно. Дуже хороший сезон. Він швидко адаптувався в команді, вивчив мову. Від потенційно сильного гравця, яким його брали, він став бойовою одиницею основної обойми Гасперіні.

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Тренер і сам це не раз підкреслював, що Маліновський для нього гравець, за допомогою якого може змінюватися гра, він може використовувати різні тактичні варіації. Було питання, чи продасть Аталанта його, ось фігурує 30 млн. Потенційно будь-який футболіст – на продаж. Якщо несуть якісь гроші божевільні – клуб готовий продати будь-якого футболіста. Питання лише в ціні.

Я сказав, не думаю, що від ціни в 30 млн здивується керівництво Аталанти. Дзвонили кілька клубів ще до трансферного вікна, питали, чи готова Аталанта розглянути якісь пропозиції. Я поцікавився у президента. Він сказав, що клуб не хоче продавати Руслана", – сказав Сергій Серебренніков Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, останнім часом Маліновському приписують інтерес зі сторони різних європейських клубів. За інформацією ЗМІ, найбільше хавбеком цікавиться англійський Лідс.

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