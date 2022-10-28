Італійський клуб готовий продати 29-річного хавбека вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Tutto Atalanta.

"Прощання з Маліновським витає в повітрі": в Італії прогнозують відхід українця з Аталанти

Раніше сторони нібито знайшли компроміс щодо нового контракту до літа 2025 року. Втім, Джан П'єро Гасперіні перестав довіряти Маліновському у новому сезоні. Українець провів на полі всього 370 хвилин, упродовж яких оформив один гол та один асист. Аталанта вважає за краще відпустити хавбека, допоки той має непоганий попит на ринку.

Ще минулого літа Маліновського сватали у Тоттенхем, Ноттінгем Форест та Марсель, однак жоден з цих клубів не задовольнив вимоги бергамасків. Чинний контракт Руслана розрахований до літа 2024 року.

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