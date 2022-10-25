Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может сменить клуб уже в январе после невнятного старта сезона 2022/23.

Аталанта испытывает проблемы в атаке – в 11-ти матчах чемпионата бергамаски забили всего 16 голов. Только Рома забила меньше среди всех команд верхней части таблицы (13 мячей). Одним из виновников кризиса в атаке считается Руслан Малиновский.

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29-летний украинец лишился места в стартовом составе, довольствуясь статусом игрока ротации. В Италии прогнозируют зимний трансфер полузащитника. "В воздухе витает прощание с Русланом Малиновским. Раньше он отвечал за голы, а теперь, похоже, находится в фазе инволюции. Январь не за горами", – пишет Calcio Atalanta со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ранее услугами Малиновского интересовались Марсель, Тоттенхэм, Ноттингем Форест и миланский Интер. Последний якобы готов выложить 25 миллионов евро.

Контракт украинца с Аталантой действует до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 Малиновский сыграл 10 матчей (370 минут), записав в свой актив гол и ассист. Команда Джан Пьеро Гасперини занимает 4 место в Серии А, набрав 24 очка.

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