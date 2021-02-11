Фактично всі запитання щодо переможця дуелі "Богиня" зняла в перші 20 хвилин, забивши двічі. Почав побиття неаполітанців Дуван Сапата. Він отримав передачу перед штрафним, вийшов на ударну позицію і з дальньої дистанції потужно пробив у лівий кут воріт.

Вихід Роналду та Ко до фіналу Кубка Італії у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер

Згодом колумбієць асистував Маттео Пессіні, який пробив в один дотик без шансів для кіпера. Після перерви команди обмінялися голами. На 53-й хвилині Ірвінг Лосано після метушні поблизу воріт Аталанти зумів проткнути м'яч у ворота. А на 78-й Пессіна увірвався до карного майданчика, виграв боротьбу за м'яч у кількох захисників і пробив повз Оспіну.

Аталанта переграла Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії – Маліновський і Коваленко за крок від першого трофея в Бергамо