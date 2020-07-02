Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента

Аталанта здолала Наполі (2:0) в 29-му турі Серії А. Руслан Маліновський пропускав гру через дискваліфікацію. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – Наполі стартував о 20:30 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 2". Обидві команди підходили до гри у відмінній формі, здобувши перемоги в останніх п'яти матчах Серії А. Наполі нещодавно ще й завоював перший трофей у сезоні – підопічні Дженнаро Гаттузо здолали Ювентус у фіналі Кубка Італії. На момент початку поєдинку Аталанта випереджала неаполітанців на 12 очок та посідала 4 місце в турнірній таблиці.

Руслан Маліновський не міг допомогти своїм партнерам. В минулому турі проти Удінезе українець вийшов у старті, але отримав жовту картку, яка призвела до одноматчевої дискваліфікації за перебір "гірчичників". Луїс Муріель, який вийшов замість Маліновського у грі з Удінезе, оформив дубль розкішними ударами здалеку та допоміг команді Гасперіні набрати чергові 3 очки та впевнено почуватися у топ-4.

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Порівняно з матчем проти команди з Удіне тренер Аталанти зробив лише дві заміни. Замість дискваліфікованого Маліновського вийшов де Рон, а Хатебура замінив Фройлер. До слова, відбув дискваліфікацію і сам Гасперіні, який повернувся на тренерську лаву.

Вже на 2-й хвилині голкіпер Аталанти вступив у гру. Голліні без проблем забрав м'яч після несильного удару Інсіньє. За кілька хвилин гості навіть забили, але взяття воріт було скасоване – явний офсайд. Наполі продовжив атакувати, і вже Кулібалі пробивав головою після подачі з флангу. Трохи вище. Свій момент створила й Аталанта – Оспіна витягнув м'яч з нижнього кута після потужного пострілу Папу Гомеса.

Сапата випередив Демме, який змушений був фолити – небезпечний штрафний, який виконав Алехандро Гомес. Невеличкий рикошет вплинув на політ м'яча, але Оспіна врятував Наполі, ще й отримавши травму в цьому епізоді. Лікарі кілька хвилин чаклували над колумбійцем, але той не зміг продовжити матч. У гру вступив Алекс Мерет, а Оспіна з перев'язаною головою покинув поле на ношах.

На останніх хвилинах тайму Толої міг вразити ворота Наполі, але не зміг підлаштуватися під м'яч після скидки Сапати. 0:0 – справедливий підсумок першої половини гри, головним моментом якої стала травма Оспіни.

Вже в дебюті другого тайму Аталанта вийшла вперед. Гравці Наполі втратили м'яч при виході з оборони. Гомес навісив на Пашаліча, який ударом головою вразив нижній кут воріт Мерета. До слова, буквально нещодавно хорват став повноправним гравцем Аталанти, яка викупила конкурента Маліновського в Челсі.

На 55-й бергамаски подвоїли свою перевагу. Толої отримав м'яч у центрі штрафного, але пробив вкрай незграбно. Втім, вийшло на краще – круглий опинився у Госенса, який з легкістю розстріляв Мерета. 2:0 – серйозна заявка Аталанти на перемогу. Гаттузо одразу ж кинув у бій Міліка та Лосано, але хороший шанс був у Фабіана Руїса. Після удару іспанця м'яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки. Міг забивати і Кулібалі, який метрів з 10-ти пробив вище.

Зрештою, фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Аталанти. Бергамаски набрали 60 очок та закріпилися на 4-й сходинці. Наполі – шостий (45 пунктів).