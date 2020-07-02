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Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента

2 липня 22:25 - Читать на русском
Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента
Аталанта – Наполі: рахунок та огляд матчу 2 липня 2020

Аталанта здолала Наполі (2:0) в 29-му турі Серії А. Руслан Маліновський пропускав гру через дискваліфікацію. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

47’ Маріо Пашаліч
56’ Робін Госенс
 
47’ Маріо Пашаліч
56’ Робін Госенс

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – Наполі стартував о 20:30 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 2". Обидві команди підходили до гри у відмінній формі, здобувши перемоги в останніх п'яти матчах Серії А. Наполі нещодавно ще й завоював перший трофей у сезоні – підопічні Дженнаро Гаттузо здолали Ювентус у фіналі Кубка Італії. На момент початку поєдинку Аталанта випереджала неаполітанців на 12 очок та посідала 4 місце в турнірній таблиці.

Руслан Маліновський не міг допомогти своїм партнерам. В минулому турі проти Удінезе українець вийшов у старті, але отримав жовту картку, яка призвела до одноматчевої дискваліфікації за перебір "гірчичників". Луїс Муріель, який вийшов замість Маліновського у грі з Удінезе, оформив дубль розкішними ударами здалеку та допоміг команді Гасперіні набрати чергові 3 очки та впевнено почуватися у топ-4.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінив

Порівняно з матчем проти команди з Удіне тренер Аталанти зробив лише дві заміни. Замість дискваліфікованого Маліновського вийшов де Рон, а Хатебура замінив Фройлер. До слова, відбув дискваліфікацію і сам Гасперіні, який повернувся на тренерську лаву.

Вже на 2-й хвилині голкіпер Аталанти вступив у гру. Голліні без проблем забрав м'яч після несильного удару Інсіньє. За кілька хвилин гості навіть забили, але взяття воріт було скасоване – явний офсайд. Наполі продовжив атакувати, і вже Кулібалі пробивав головою після подачі з флангу. Трохи вище. Свій момент створила й Аталанта – Оспіна витягнув м'яч з нижнього кута після потужного пострілу Папу Гомеса.

Сапата випередив Демме, який змушений був фолити – небезпечний штрафний, який виконав Алехандро Гомес. Невеличкий рикошет вплинув на політ м'яча, але Оспіна врятував Наполі, ще й отримавши травму в цьому епізоді. Лікарі кілька хвилин чаклували над колумбійцем, але той не зміг продовжити матч. У гру вступив Алекс Мерет, а Оспіна з перев'язаною головою покинув поле на ношах.

На останніх хвилинах тайму Толої міг вразити ворота Наполі, але не зміг підлаштуватися під м'яч після скидки Сапати. 0:0 – справедливий підсумок першої половини гри, головним моментом якої стала травма Оспіни.

Вже в дебюті другого тайму Аталанта вийшла вперед. Гравці Наполі втратили м'яч при виході з оборони. Гомес навісив на Пашаліча, який ударом головою вразив нижній кут воріт Мерета. До слова, буквально нещодавно хорват став повноправним гравцем Аталанти, яка викупила конкурента Маліновського в Челсі.

На 55-й бергамаски подвоїли свою перевагу. Толої отримав м'яч у центрі штрафного, але пробив вкрай незграбно. Втім, вийшло на краще – круглий опинився у Госенса, який з легкістю розстріляв Мерета. 2:0 – серйозна заявка Аталанти на перемогу. Гаттузо одразу ж кинув у бій Міліка та Лосано, але хороший шанс був у Фабіана Руїса. Після удару іспанця м'яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки. Міг забивати і Кулібалі, який метрів з 10-ти пробив вище.

Зрештою, фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Аталанти. Бергамаски набрали 60 очок та закріпилися на 4-й сходинці. Наполі – шостий (45 пунктів).

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