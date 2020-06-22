toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аталанта выкупила Пашалича – хорват является конкурентом Малиновского

18:07 - Читати українською
Аталанта выкупила Пашалича – хорват является конкурентом Малиновского
Марио Пашалич / Newpress

Аталанта из Бергамо оформила полноценный трансфер полузащитника Марио Пашалича из лондонского Челси.

"Богиня" активировала опцию выкупа 25-летнего хавбека. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Малиновский признался, с какими игроками Аталанты дружит больше всего

Пашалич выступал за бергамасков на правах аренды почти 2 года. В конце концов, уровень игры хорватского полузащитника убедил боссов Аталанты в целесообразности полноценного трансфера. По данным итальянской прессы, Челси получил за Пашалича ориентировочно 15 млн евро.

Балканец пребывал на контракте с лондонцами с 2014-го, но так и не сыграл ни одного поединка за "синих". Вместо этого он играл в аренде за Эльче, Монако, Милан и московский Спартак.

В нынешнем сезоне Марио Пашалич провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Аталанта – Сассуоло: Малиновский сконфузился, но приблизил супершанс, удаление Гасперини как символ, 70-летний рекорд

blog_ava
Палкин назвал футболистов Шахтера, которыми интересуются европейские топ-клубы
13:39
735
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Челси Челси Марио Марио Пасалич Аталанта Аталанта Италия Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Италии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
    Сергій Тищенко — 16:451633 Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
58
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук