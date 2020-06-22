Аталанта выкупила Пашалича – хорват является конкурентом Малиновского

Аталанта из Бергамо оформила полноценный трансфер полузащитника Марио Пашалича из лондонского Челси.

"Богиня" активировала опцию выкупа 25-летнего хавбека. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Пашалич выступал за бергамасков на правах аренды почти 2 года. В конце концов, уровень игры хорватского полузащитника убедил боссов Аталанты в целесообразности полноценного трансфера. По данным итальянской прессы, Челси получил за Пашалича ориентировочно 15 млн евро.

Балканец пребывал на контракте с лондонцами с 2014-го, но так и не сыграл ни одного поединка за "синих". Вместо этого он играл в аренде за Эльче, Монако, Милан и московский Спартак.

В нынешнем сезоне Марио Пашалич провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

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