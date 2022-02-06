Руслан Малиновский впервые почти за месяц появился на поле и был очень активным в первом тайме. Впрочем, забить до перерыва не удалось ни ему, ни кому-либо из обеих команд. Начало второй половины превратилось для Аталанты в катастрофу.

Малиновский с хорошей формой вернулся в основу Аталанты, но сенсационное поражение бьет по перспективам выхода в ЛЧ

Палачом бергамасков стал Гастон Перейро. Хавбек Кальяри открыл счет, а через 2 минуты спровоцировал удаление голкипера соперников Муссо. Аталанта усилиями Паломино отыгралась в меньшинстве, однако последнее слово все же было за Перейро. Команда Гасперини оставила гектары пространства на своей половине, и уругваец без сопротивления замкнул передачу Беллановы – 1:2.