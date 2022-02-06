Неудачное возвращение Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри – 1:2
Аталанта неожиданно уступила Кальяри в 24 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Руслан Малиновский впервые почти за месяц появился на поле и был очень активным в первом тайме. Впрочем, забить до перерыва не удалось ни ему, ни кому-либо из обеих команд. Начало второй половины превратилось для Аталанты в катастрофу.
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Палачом бергамасков стал Гастон Перейро. Хавбек Кальяри открыл счет, а через 2 минуты спровоцировал удаление голкипера соперников Муссо. Аталанта усилиями Паломино отыгралась в меньшинстве, однако последнее слово все же было за Перейро. Команда Гасперини оставила гектары пространства на своей половине, и уругваец без сопротивления замкнул передачу Беллановы – 1:2.