Руслан Маліновський вперше за майже місяць з'явився на полі і був дуже активним у першому таймі. Втім, забити до перерви не вдалося ні йому, ні будь-кому з обох команд. Початок другої половини перетворився для Аталанти на катастрофу.

Маліновський з хорошою формою повернувся в основу Аталанти, але сенсаційна поразка б'є по перспективах виходу в ЛЧ

Катом бергамасків став Гастон Перейро. Хавбек Кальярі відкрив рахунок, а через 2 хвилини спровокував вилучення голкіпера суперників Муссо. Аталанта зусиллями Паломіно відігралася у меншості, однак останнє слово все ж було за Перейро. Команда Гасперіні залишила гектари простору на своїй половині, і уругваєць без опору замкнув передачу Белланови – 1:2.