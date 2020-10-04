Полузащитник Аталанты Папу Гомес в очередной раз подтвердил статус одного из самых ярких игроков Европы.

Перед матчем против Кальяри 32-летний аргентинец получил награду лучшего полузащитника прошлого сезона Серии А.

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Гомес забрал приз, вышел в основе Аталанты и в первом тайме показал класс. Одноклубник Руслана Малиновского забил мяч роскошным обводным ударом с 21-23 метров. Это четвертый гол Гомеса в трех турах нынешнего розыгрыша Серии А, также в его активе 2 ассиста.

Напомним, Аталанта приобрела аргентинца 6 лет назад у харьковского Металлиста за 4,5 млн евро.

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