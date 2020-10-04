Аталанта разбила Кальяри в сверхрезультативном матче 3 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Кальяри.

Аталанта очень быстро вышла вперед в счете. После передачи с собственной половины Муриэль избежал офсайда и реализовал выход один на один. Классный удар Де Рона попал в перекладину, и сразу после этого Кальяри отыгрался. Годин без проблем переправил мяч в ворота после подачи Марина.

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Однако, до перерыва Аталанта отличилась еще трижды: Гомес точно пробил в дальний угол, Пашалич в касание завершил классную комбинацию, а Сапата ударом от штанги сделал преимущество разгромным. Жоау Педру после перерыва один мяч отыграл, однако красивую точку поставил новичок бергамасков Ламмерс.

Таким образом, Атланта набрала 9 очков и стала лидером Серии А, Кальяри с 1 пунктом остался семнадцатым.