Аталанта – Кальяри – 5:2 – видео голов и обзор матча
Аталанта разбила Кальяри в сверхрезультативном матче 3 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Кальяри.
Аталанта очень быстро вышла вперед в счете. После передачи с собственной половины Муриэль избежал офсайда и реализовал выход один на один. Классный удар Де Рона попал в перекладину, и сразу после этого Кальяри отыгрался. Годин без проблем переправил мяч в ворота после подачи Марина.
Аталанта перестреляла Кальяри в матче с семью голами и возглавила Серию А – хорошие полчаса Малиновского
Однако, до перерыва Аталанта отличилась еще трижды: Гомес точно пробил в дальний угол, Пашалич в касание завершил классную комбинацию, а Сапата ударом от штанги сделал преимущество разгромным. Жоау Педру после перерыва один мяч отыграл, однако красивую точку поставил новичок бергамасков Ламмерс.
Таким образом, Атланта набрала 9 очков и стала лидером Серии А, Кальяри с 1 пунктом остался семнадцатым.