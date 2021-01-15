Россиянин Алексей Миранчук открыл счет перед самым перерывом, что несколько расслабило хозяев. На 55 минуте Рикардо Соттил восстановил равновесие, но больше Кальяри ничего не смог.

Аталанта победила Кальяри и пробилась в четвертьфинал Кубка Италии – Малиновский с двумя классными ударами

Луис Мюриэль добавил к ассисту гол, окончательно закрепившись в статусе главного героя матча. Никаких сомнений в победе Аталанты не осталось после удара Шутало – 3:1. Команда Малиновского вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где встретится с победителем пары Лацио – Парма.