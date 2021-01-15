Проход Малиновского и компании в следующую стадию Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри – 3:1
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Аталанта победила Кальяри в 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Кальяри.
завершено
43’ Алексей Миранчук
61’ Луис Муриэль
64’ Бошко Шутало
Риккардо Соттил 55’
43’ Алексей Миранчук
55’ Риккардо Соттил
61’ Луис Муриэль
64’ Бошко Шутало
Россиянин Алексей Миранчук открыл счет перед самым перерывом, что несколько расслабило хозяев. На 55 минуте Рикардо Соттил восстановил равновесие, но больше Кальяри ничего не смог.
Аталанта победила Кальяри и пробилась в четвертьфинал Кубка Италии – Малиновский с двумя классными ударами
Луис Мюриэль добавил к ассисту гол, окончательно закрепившись в статусе главного героя матча. Никаких сомнений в победе Аталанты не осталось после удара Шутало – 3:1. Команда Малиновского вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где встретится с победителем пары Лацио – Парма.
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