Для переезда 24-летнего хавбека в Италию может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее, сообщает Tutto Mercato Web.

Шахтер получит компенсацию за Коваленко – известна сумма и дата трансфера футболиста в Аталанту

По информации источника, встречи, которые были запланированы на утро 30 января, отменены, ведь Коваленко отправился на сборы с Шахтером. Однако, между клубами царит полное доверие и "горняки" сейчас ожидают официальные документы для оформления перехода.

К слову, Коваленко якобы подпишет контракт с Аталантой до 2025 года, а Шахтер получит за игрока 1 млн евро. В текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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