За считанные часы до закрытия трансферного окна Руслан Малиновский по-прежнему может покинуть Серию А и продолжить карьеру в чемпионате Франции в составе Марселя.

Провансальцы не оставляют попыток усилиться 29-летним полузащитником Аталанты и сборной Украины. Марсель озвучил итальянскому клубу официальное предложение касательно перехода Руслана Малиновского.

Тоттенхэм отказался от трансфера Малиновского – остался только один претендент

Бергамаски, которые ранее озвучили цену за украинца в 40 миллионов евро, существенно снизили свои финансовые аппетиты. Аталанта теперь готова отпустить Руслана за 25 миллионов, сообщает Tutto Atalanta.

Раньше фаворитом на подписание Малиновского считали Тоттенхэм, но английский клуб выбыл из борьбы, потому что хотел только арендовать украинца с правом выкупа. Такой вариант Аталанту не устроил – в итоге английский клуб сосредоточился на других трансферах.

Трансферное окно в Италии и Франции открыто до 1 сентября включительно. Соответственно, у Марселя есть считанные часы, чтобы успеть завершить переход Малиновского, контракт которого с Аталантой действует до 30 июня 2023 года.