За лічені години до закриття трансферного вікна Руслан Маліновський все ще може покинути Серію А і продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції у складі Марселя.

Провансальці не полишають спроб підсилитися 29-річним півзахисником Аталанти і збірної України. Марсель озвучив італійському клубу офіційну пропозицію щодо переходу Руслана Маліновського.

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Бергамаски, які раніше озвучили ціну за українця у 40 мільйонів євро, суттєво знизили свої фінансові апетити. Аталанта тепер готова відпустити Руслана за 25 мільйонів, повідомляє Tutto Atalanta.

Раніше фаворитом на підписання Маліновського вважали Тоттенхем, але англійський клуб вибув із боротьби, адже хотів лише орендувати українця з правом викупу. Такий варіант Аталанту не влаштував – у підсумку англійський клуб зосередився на інших трансферах.

Трансферне вікно в Італії та Франції відкрите до першого вересня включно. Відповідно, у Марселя є лічені години, щоб встигнути завершити перехід Маліновського, контракт якого з Аталантою чинний до 30 червня 2023 року.