Аталанта вторую неделю подряд сыграет контрольный матч с любителями
Гасперини пытается компенсировать нехватку еврокубковых матчей.
Главному тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини понравилась практика проведения контрольного матча посреди недели для игроков, не имеющих значительного количества игрового времени.
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На прошлой неделе Гасперини устроил для своей команды товарищескую встречу с представителем Серии D Сант-Анджело, и бергамаски одержали уверенную победу со счетом 5:1. Теперь на 13 сентября Аталантой была запланирована контрольная встреча с другим представителем Серии D, командой Вилла Валле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Этими контрольными встречами тренер Аталанты пытается компенсировать нехватку еврокубковых матчей.
Напомним, что недавно Аталанта впервые в своей истории временно заняла первое место в турнирной таблице после 5 сыгранных туров. Но команда Руслана Малиновского не сумела удержать лидирующее положение после ничьей из Кремонезе в шестом туре Серии А (1:1).
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