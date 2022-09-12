Главному тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини понравилась практика проведения контрольного матча посреди недели для игроков, не имеющих значительного количества игрового времени.

Аталанта упустила шанс в Серии А против экс-динамовца – Малиновский нарвался на быстрый гнев тренера и стал... лидером

На прошлой неделе Гасперини устроил для своей команды товарищескую встречу с представителем Серии D Сант-Анджело, и бергамаски одержали уверенную победу со счетом 5:1. Теперь на 13 сентября Аталантой была запланирована контрольная встреча с другим представителем Серии D, командой Вилла Валле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Этими контрольными встречами тренер Аталанты пытается компенсировать нехватку еврокубковых матчей.

Напомним, что недавно Аталанта впервые в своей истории временно заняла первое место в турнирной таблице после 5 сыгранных туров. Но команда Руслана Малиновского не сумела удержать лидирующее положение после ничьей из Кремонезе в шестом туре Серии А (1:1).

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд