Аталанта другий тиждень поспіль зіграє контрольний матч з аматорами
Гасперіні намагається компенсувати нестачу єврокубкових матчів.
Головному тренерові Аталанти Джан П'єро Гасперіні сподобалась практика проведення контрольного матчу посеред тижня для гравців, які не мають значної кількості ігрового часу.
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Минулого тижня Гасперіні влаштував для своєї команди товариську зустріч з представником Серії D Сант-Анджело, і бергамаски здобули впевнену перемогу з рахунком 5:1. Тепер на 13 вересня Аталантою було заплановано контрольну зустріч з іншим представником Серії D, командою Вілла Валле. Про це інформує офіційний сайт клубу.
Цими контрольними зустрічами тренер Аталанти намагається компенсувати нестачу єврокубкових матчів.
Нагадаємо, що нещодавно Аталанта вперше у своїй історії тимчасово посіла перше місце у турнірній таблиці після 5 зіграних турів. Але команда Руслана Маліновського не зуміла втримати лідируючу позицію після нічиєї з Кремонезе у шостому турі Серії А (1:1).
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