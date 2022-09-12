Головному тренерові Аталанти Джан П'єро Гасперіні сподобалась практика проведення контрольного матчу посеред тижня для гравців, які не мають значної кількості ігрового часу.

Аталанта курйозно втратила лідерство в матчі Серії А проти екс-динамівця – Маліновський нарвався на швидкий гнів тренера

Минулого тижня Гасперіні влаштував для своєї команди товариську зустріч з представником Серії D Сант-Анджело, і бергамаски здобули впевнену перемогу з рахунком 5:1. Тепер на 13 вересня Аталантою було заплановано контрольну зустріч з іншим представником Серії D, командою Вілла Валле. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Цими контрольними зустрічами тренер Аталанти намагається компенсувати нестачу єврокубкових матчів.

Нагадаємо, що нещодавно Аталанта вперше у своїй історії тимчасово посіла перше місце у турнірній таблиці після 5 зіграних турів. Але команда Руслана Маліновського не зуміла втримати лідируючу позицію після нічиєї з Кремонезе у шостому турі Серії А (1:1).

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд