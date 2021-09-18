Схоже, Руслан Маліновський повертає оптимальну форму. Сьогодні українець вдруге у сезоні другий матч поспіль розпочав у стартовому складі. Своєрідна відповідь Олександру Петракову, який не викликав хавбека у збірну. У Салернітани теж знайшлося місце для визначної події – Франк Рібері дебютував у основі.

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Наставник "гранатових" – Фабріціо Касторі – має позитивну статистику у протистояннях з Джан П'єро Гасперіні. Так, це було задовго до приходу фахівця в Аталанту, але ігнорувати цей факт не можна. Ось і сьогодні наставник Салернітани віддзеркалив схему суперника і дав своїм футболістам команду діяти швидко та агресивно. Саме гості й створили перший небезпечний момент. Кехріда провався до штрафного і потужно пробив – м'яч просвистів на ближньою дев'яткою.

Гра була дуже жвавою. Команди не в'язнули в середині поля, натомість інтенсивно курсуючи між штрафними майданчика. На жаль, моментів було не так і багато. Можемо пригадати хіба класний удар Госенса із зони напівкола – голкіпер потягнув з-під стійки. За Салернітану відповів Рібері – француз помітив, що Муссо задалеко вийшов, і спробував закинути йому за комірець, але м'яч лишень ковзнув зверху по поперечині.

Руслан Маліновський у першому таймі був не дуже помітним. Зрештою, це ж можна сказати про будь-якого гравця обох команд. Українець намагався загострювати, але оборонці добре знали про його вміння. Хавбека Аталанти відразу ж намагалися зупинити, не цураючись жорстких фолів. Іноді навіть грубих. Зі стандартів теж не вдавалося отримати зиску – господарі переважно порушували правила якомога далі від власних воріт. Зазначимо, що Маліновський активно допомагав у обороні, ставши лідером першої половини за кількістю спроб відібрати м'яч, а також заблокував простріл у власний штрафний. Велика ж кількість втрат передусім пов'язана з уже згаданою силовою манерою боротьби захисників Салернітани.

По перерві Гасперіні зробив аж три заміни. Деміраль міг піти відпочивати через розсічення, отримане в боротьбі з Джурічем наприкінці першого тайму. А от Пашаліч та Міранчук справді не вразили у першій половині, тому закономірно поступилися місцем Копмейнерсу та Ілічічу. Салернітана ж вийшла із роздягальні без Рібері. З'явився Джоел Обі й ледь не відразу міг забити. Хуану Муссо довелося вкотре продемонструвати свою майстерність.

Невдовзі ледь не наварив Маліновський. Кехріда на межі власного штрафного обікрав українця й з усіх сил помчав до чужих воріт. Там м'яч дістався Джурічу. Боснієць цілив під ближню стійку – трохи неточно. На 58-й хвилині Гасперіні зняв із гри ще й Маліновського. Останньою дією хавбека на полі став фол на жовту картку. Зрештою, перестановки не допомогли Аталанті. Гості продовжували накривати суперників на всій ширині поля і за першої ж нагоди вибігати в контратаки. В одній з таких повинен був забивати Джоел Обі. Муссо вже був відіграний, але підстрахувала стійка.

На цьому фоні дуже нелогічним й навіть несправедливим виглядав гол Аталанти. Бергамаски реалізували фактично перший свій момент у другому таймі. Результативна атака – цілковита заслуга Ілічіча та Сапати. Передусім відзначимо словенця, який створив ідеальні умови форварду для завершального удару. Згодом Йосіп міг і сам відзначитися – голкіпер Салернітани вчасно скоротив кут обстрілу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Аталанти, яка набрала 7 очок та бодай тимчасово піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці. Салернітана поки лише програє і з найгіршим захистом чемпіонату (12 пропущених) йде останньою.

Маліновський поки не топ, але панікувати не варто

За майже годину ігрового часу Руслан Маліновський нічим особливим не запам'ятався. Зрештою, як ми вже наголошували, це ж можна сказати про усіх без виключення гравців. Підтверджують цю думку оцінки від статистичних порталів. SofaScore поставила українцю 6,9 бала. До забитого м'яча більше було лише у одного футболіста Аталанти. Аналогічна ситуація і з WhoScored (6,6).

Візуально було помітно, що Маліновський часто втрачає м'яч. Цифри доводять – 12 разів володіння бергамасків завершувалася на Русланові. Однак варто розуміти, що така роль гравця. Гасперіні вимагає, щоб наш земляк завжди загострював. Він постійно намагається пасувати вперед і на дриблінгу виходити зі скрутного становища. Важлива реакція на втрати. Маліновський відразу ж намагався переходити до оборони. Він став лідером за кількістю відбирань (2), а також зароблених фолів (4). Зауважте, що більшість одноклубників зіграли на півгодини більше.

Звітний матч ще раз довів – поки Аталанта ще далека від своєї найкращої гри. Це ж стосується, зокрема, Маліновського. Через Євро-2020 Гасперіні не мав можливості провести збалансовані збори, тому багато гравців набирають форму вже упродовж сезону. Зрозуміло, що в таких умовах результат дається важко. Перемоги на характері, як от сьогодні, теж дуже важливі. Потім буде легше наздоганяти лідерів.

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