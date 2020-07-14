Аталанта – Брешия: Малиновский попал в стартовый состав на матч Серии А

Аталанта – Брешия: стартовые составы на матч Серии А, Малиновский

Аталанта в рамках 33-го тура Серии А принимает Брешию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура итальянской Серии А Аталанта – Брешия начнётся в 22:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Руслан Малиновский выйдет в старте.

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Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Шутало, Кальдара, Джимшити – Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс –Малиновский, Пашалич – Сапата

Брешия: Андреаначчи – Матею, Семприни, Чансельор, Мангравити – Шпалек, Вивиани, Дессена, Бьярнарссон – Доннаррумма, Торрегросса

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