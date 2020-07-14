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Аталанта – Брешія: Маліновський потрапив у стартовий склад на матч Серії А

21:49 - Читать на русском
Аталанта – Брешія: Маліновський потрапив у стартовий склад на матч Серії А
Аталанта – Брешія: Маліновський потрапив у стартовий склад на матч Серії А

Аталанта в рамках 33-го туру Серії А приймає Брешію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 33-го туру італійської Серії А Аталанта – Брешія розпочнеться о 22:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Руслан Маліновський вийде у старті.

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Стартові склади

Аталанта: Спортьєлло – Шутало, Кальдара, Джімшіті – Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс – Маліновський, Пашаліч – Сапата

Брешія: Андреаначчі – Матею, Семпріні, Чансельор, Мангравіті – Шпалек, Вівіані, Дессена, Б'ярнарссон – Доннаррумма, Торрегросса

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