Встреча 20 тура итальянского первенства Аталанта – Торино не состоится, сообщает El Partidazo de COPE.

"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло

Туринские органы здравоохранения заставили команду Ивана Юрича пойти на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19. Это уже второй случай отмены матча из-за пандемии после поединка Салернитана – Венеция.

После 19 туров Серии А команда Руслана Малиновского расположилась на 4-й строчке, Торино – 11-й.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів