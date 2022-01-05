Аталанта – Торино: очередной поединок Серии А не состоится из-за коронавируса
21:14 - Читати українською
График чемпионата Италии разрушает пандемию.
Встреча 20 тура итальянского первенства Аталанта – Торино не состоится, сообщает El Partidazo de COPE.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
Туринские органы здравоохранения заставили команду Ивана Юрича пойти на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19. Это уже второй случай отмены матча из-за пандемии после поединка Салернитана – Венеция.
После 19 туров Серии А команда Руслана Малиновского расположилась на 4-й строчке, Торино – 11-й.
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