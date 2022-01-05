Аталанта – Торіно: Серія А скасувала черговий поєдинок
21:10 - Читать на русском
Графік чемпіонату Італії руйнує пандемія.
Зустріч 20-го туру італійської першості Аталанта – Торіно перенесено на невизначений термін, повідомляє El Partidazo de COPE.
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Туринські органи охорони здоров'я змусили команду Івана Юріча піти на самоізоляцію через спалах COVID-19. Це вже другий випадок скасування матчу через пандемію після поєдинку Салернітана – Венеція.
Після 19-ти турів Серії А команда Руслана Маліновського розташувалась на 4-й сходинці, Торіно – 11-й.
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