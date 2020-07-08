Аталанта – Сампдория: Малиновский потерял место в старте – онлайн-трансляция матча Серии А

Аталанта принимает Сампдорию в 31-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 31-го тура итальянской Серии А Аталанта – Сампдория начинается в 22:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Руслан Малиновский три из четырех предыдущих матчей начинал в стартовом составе (еще одну игру пропустил из-за дисквалификации), однако сегодня Джан Пьеро Гасперини оставил его в запасе.

Аталанта: Голлини – Толои, Кальдара, Джимсити – Хатебур, Пашалич, Фройлер, Гозенс – Гомес – Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Шутало, Тамез, Мюриель, Кастань, Белланова, Э.Колли, Чиборра, Гут, Малиновский.

Сампдория: Аудеро – Берешински, Йошида, О.Колли, Мурру – Торсби, Янкто, Экдаль, Линетти, Депаоли – Габбьядини.

Запасные: Аскильдсен, Бертолаччи, Бонаццоли, Дамико, Куальярелла, Ла Гумина, Лери, Марони, Оджелло, Рамирес, Секулин, Шабо.

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