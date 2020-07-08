Аталанта – Сампдорія: Маліновський втратив місце у старті – онлайн-трансляція матчу Серії А

Аталанта приймає Сампдорію в 31-му турі Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 31-го туру італійської Серії А Аталанта – Сампдорія розпочинається о 22:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Руслан Маліновський три з чотирьох попередніх матчів розпочинав у стартовому складі (ще одну гру пропустив через дискваліфікацію), однак сьогодні Джан П'єро Гасперіні залишив його в запасі.

Аталанта: Голліні – Толої, Кальдара, Джимсіті – Хатебур, Пашаліч, Фройлер, Гозенс – Гомес – Ілічіч, Сапата.

Запасні: Спортьєлло, Россі, Шутало, Тамез, Мюрієль, Кастань, Белланова, Е.Коллі, Чиборра, Гут, Маліновський.

Сампдорія: Аудеро – Берешінскі, Йошіда, О.Коллі, Мурру – Торсбі, Янкто, Екдаль, Лінетті, Депаолі – Габб'ядіні.

Запасні: Аскільдсен, Бертолаччі, Бонаццолі, Даміко, Куальярелла, Ла Гуміна, Лері, Мароні, Оджелло, Рамірес, Секулін, Шабо.

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