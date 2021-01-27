Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями относительно игры полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в кубковом матче против римского клуба.

"Малиновский и Миранчук провели хорошую игру, но после удаления ситуация изменилась. Нам в меньшинстве нужно было поддерживать темп, поэтому понадобились замены.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Лацио – 3:2

Эти ребята дали много позитива и проявили себя на максимум", – цитирует Гасперини издание Tuttosport.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Италии Аталанта одолела Лацио со счетом 3:2. На 37-й минуте Руслан Малиновский сравнял счет, а затем Алексей Миранчук вывел "Богиню" вперед. На 59-й минуте обоих полузащитников заменили.

Малиновский голом помог Аталанте перестрелять Лацио и выйти в полуфинал Кубка Италии