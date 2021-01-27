Руслан Малиновский в последнее время получает много игровой практики в Аталанте, хоть и не считается железным игроком основы. В субботу бергамаски справились без него, разгромив в чемпионате Милан. А сегодня полон сил украинец вернулся в стартовый состав на поединок с Лацио. Руслан уже имел приятную историю противостояний с "орлами" – в течение прошлого года забил им роскошный гол и отметился ассистом.

Джан Пьеро Гасперини на Лацио скопировал полузащиту и группу атаки с предыдущего кубкового матча, то есть Малиновский вместе с Миранчуком помогал Муриэлю. Украинец в дебюте встречи действовал ближе к левому флангу, хотя в этом сезоне значительно чаще играет правого атакующего хавбека.

Аталанта ударно начала и забила быстрый гол. Малиновский подал с углового, мяч отскочил к Паломино, с ударом аргентинца справился голкипер, но Джимшити первым успел на добивание. Лацио страдал от высокого прессинга хозяев, не мог построить осмысленную атаку, однако нашел возможность сразу забить в ответ.

Ачерби поддержал атаку забеганием по левому флангу, получил хороший пас и подал в штрафную, а там воздух выиграл Мурики. Ачерби этим не ограничился и самостоятельно создал второй гол римлян. Центрбек отобрал мяч у средней линии, совершил рейд во владения Голлини, собрал вокруг себя четырех оппонентов и забил!

Теперь уже Аталанта подготовила оперативный ответ. Муриэль откликнулся на заброс из глубины, расшатал соперника и выкатил на 11-метровую отметку под удар свободному Малиновскому – украинец сравнял счет! Команды ушли на перерыв с ничьей. Результат, который соответствовал событиям на поле.

El gol de Malinovskyi es 50% de Murielpic.twitter.com/mj8cbMgwEk — ⁷² (@Eliam_91) January 27, 2021

Второй тайм начался с огня. Аталанта рано осталась в меньшинстве, когда Паломино увидел перед собой красную карточку за срыв атаки. Однако через несколько минут хозяева вновь вышли вперед – Ромеро выгрыз мяч у чужой штрафной и ассистировал Миранчуку. Россиянин должен был забивать немного раньше, замыкая головой отличную подачу Малиновского.

После гола Гасперини провел серию замен, сняв все атакующие трио – Руслан на 60-й минуте уступил место Сапате. Колумбиец сразу заработал пенальти, но не реализовал его. Аталанта упустила шанс закрепить преимущество, поэтому ее ждала нервная концовка в меньшинстве. Бергамаски все же выстояли (было сложно – Голлини пришлось спасать), победили 3:2 и вышли в полуфинал!

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Насколько же гол меняет риторику. До забитого мяча Малиновский играл откровенно плохо. Очень часто терял мяч (12 потерь), не мог обработать его и найти партнеров (точность передач составила менее 50%). Кроме двух неплохих подач со стандартов, одна из которых завершилась голом, украинец ничего не создал. Можно разве что отметить простой пас под удар Муриэлю.

Команды демонстрировали рваный футбол, много борьбы, мяч ни у кого не задерживался. Малиновскому в таких условиях было некомфортно. Он получил желтую за грубую игру против Эскаланте, а потом заработал "предупреждение" для Патрика, заставив того сфолить в подкате. Показательный факт – до 37-й минуты Руслан чаще фолил, чем бил по воротам.

Забив гол, Малиновский поменялся позициями с Миранчуком, перешел на правый полуфланг и будто заново родился на свет. Украинец начал разгонять атаки, отдавать передачи на обострение (как же классно навесил на голову Миранчуку), зарабатывать штрафные. Просто другой человек. Жаль, что справа ему выделили мало времени. Есть надежда, что у Джан Пьеро Гасперини такие же впечатления, и в следующих матчах у Руслана будут комфортные условия. Потому что сегодня как будто пришлось пройти квест, чтобы получить их.

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