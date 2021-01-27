Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні поділився думками щодо гри півзахисника збірної України Руслана Маліновського у кубковому матчі проти римського клубу.

"Маліновський і Міранчук провели хорошу гру, але після вилучення ситуація змінилася. Нам у меншості потрібно було підтримувати темп, тому знадобилися заміни.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2

Ці хлопці дали багато позитиву та проявили себе на максимум", – цитує Гасперіні видання Tuttosport.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта здолала Лаціо з рахунком 3:2. На 37-й хвилині Руслан Маліновський зрівняв рахунок, а згодом Олексій Міранчук вивів "Богиню" вперед. На 59-й хвилині обох півзахисників замінили.

Аталанта – Лаціо: Маліновський страждав, але все змінив голом – "богиня" виграла перестрілку і вийшла в 1/2 Кубка Італії