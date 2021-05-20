"Это была великолепная игра двух невероятных команд, которые боролись от начала до конца. Это было достойно финала, а также этих замечательных болельщиков. Мы счастливы, что смогли устроить им прекрасный вечер. Мы хотели победить, вернуть домой этот трофей, несмотря на то, что это был не положительный сезон.

Малиновский забил пушечный гол – видеообзор финала Кубка Италии Аталанта – Ювентус – 1:2

Мы снова собрались вместе с мыслю, что это важная задача. Мы обыграли большие команды в полуфинале и финале, поэтому Ювентус заслужил этот трофей. Мы собирались снять Кьезу как раз перед его голом. Вот таким бывает футбол. Не все забивают решающие голы в финале Кубка, поэтому для него это хорошо.

Если бы это был абсолютно положительный сезон, то сейчас мы бы не говорили о пятом месте в чемпионате без гарантии Лиги чемпионов. Были взлеты и падения, два трофея не могут перечеркнуть это. За свой первый сезон я многому научился, а потом обнаружил, что эти эмоции приносят мне огромное удовольствие. Конечно, я бы хотел остаться. Я любил футбол с детства и буду любить его в дальнейшем. Клуб будет решать, но я люблю тренировать, я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет принято. Я бы хотел продолжить", – приводит слова Пирло Football Italia.

Ювентус выиграл Кубок Италии, одержав тяжёлую победу над Аталантой – гол Малиновского не испортил день рождения Пирло