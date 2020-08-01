Аталанта – Интер: Конте обещает Малиновскому и компании страдания в битве за "серебро"

"Надеюсь, что это будет прекрасная игра. Мы будем играть в открытый и атакующий футбол, никаких расчетов. Аталанта – это команда, которая закрепилась в первой четверке итальянского футбола и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это будет ожесточенная борьба, они заставят нас страдать, поэтому мы также должны сделать все, чтобы и они страдали.

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Я всегда думаю, что важно иметь хороший баланс между атакой и обороной. Аталанта забила много голов, их забивная серия длится 20 туров, поэтому они заслуживают комплиментов. А у нас лучшая защита и вторая лучшая атака. Важно, чтобы команда привыкла играть с давлением команд, которые толкают сзади и хотят обогнать нас. Игра с Наполи была замечательной, ведь мы провели ее правильно, сфокусированные и решительные. Теперь мы хотим закончить сезон на высоком уровне, оценить себя и посмотреть, как далеко мы зашли", – приводит слова Конте Football-italia.

Напомним, перед последним туром Интер идет вторым, имея на одно очко больше чем у Аталанты и Лацио – 79 против 78-ми. Очный матч миланцев и команды Малиновского состоится 1 августа, а римляне паралелльно поедут в гости к Наполи.

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