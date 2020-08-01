Аталанта – Інтер: Конте обіцяє Маліновському й компанії страждання у битві за "срібло"

"Сподіваюся, що це буде чудова гра. Ми будемо грати у відкритий та атакувальний футбол, ніяких розрахунків. Аталанта – це команда, яка закріпилася у першій четвірці італійського футболу та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Це буде запекла боротьба, вони змусять нас страждати, тому ми також повинні зробити все, щоб і вони страждали.

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Я завжди думаю, що важливо мати хороший баланс між атакою та обороною. Аталанта забила багато голів, їхня забивна серія триває 20 турів, тому вони заслуговують компліментів. Натомість у нас найкращий захист і друга найкраща атака. Важливо, щоб команда звикла грати з тиском команд, які штовхають позаду і хочуть обігнати нас. Гра з Наполі була чудовою, адже ми провели її правильно, сфокусовані та рішучі. Тепер ми хочемо закінчити сезон на високому рівні, оцінити себе і подивитися, як далеко ми зайшли", – наводить слова Конте Football-italia.

Нагадаємо, перед останнім туром Інтер йде другим, маючи на одне очко більше ніж у Аталанти та Лаціо – 79 проти 78-ми. Очний матч міланців і команди Маліновського відбудеться 1 серпня, а римляни паралельно поїдуть в гості до Наполі.

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