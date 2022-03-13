Аталанта принимает Дженоа в 29-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Дженоа стартует в 19:00 по Киеву. Прямая трансляция – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Бергамаски бьются за путевку в ЛЧ – команда Руслана Малиновского занимает 6 место. Отставание от Ювентуса составляет 9 очков, но "Богиня" сыграла на 2 матча меньше. Дженоа идет предпоследней, однако в первом круге "грифоны", которых тогда еще возглавлял Андрей Шевченко, отобрали очки у Аталанты (0:0).

Малиновский оформил гол и два ассиста против Байера в Лиге Европы: видео феерии украинца

Руслан Малиновский попал в стартовый состав. В текущем сезоне украинец сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. На неделе Малиновский помог бергамаскам обыграть Байер в Лиге Европы, оформив гол и две результативные передачи.

Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Скальвини, Паломино, Джимсити – Дзаппакоста, Копмейнерс, Пашалич, Малиновский, Пессина, Меле – Муриэль.

Дженоа: