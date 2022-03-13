Аталанта приймає Дженоа в 29-му турі Серії А. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Аталанта – Дженоа стартує о 19:00 за Києвом. Пряма трансляція – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Бергамаски б'ються за путівку в ЛЧ – команда Руслана Маліновського посідає 6 місце. Відставання від Ювентуса складає 9 очок, але "Богиня" зіграла на 2 матчі менше. Дженоа йде передостанньою, проте в першому колі "грифони", яких тоді ще очолював Андрій Шевченко, відібрали очки в Аталанти (0:0).

Маліновський оформив гол та два асисти проти Байєра у Лізі Європи: відео феєрії українця

Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад. У поточному сезоні українець зіграв 31 матч, забив 10 голів і віддав 4 асисти. На тижні Маліновський допоміг бергамаскам обіграти Байєр у Лізі Європи, оформивши гол і дві результативні передачі.

Стартові склади

Аталанта: Спортьєлло – Скальвіні, Паломіно, Джимсіті – Дзаппакоста, Копмейнерс, Пашаліч, Маліновський, Пессіна, Меле – Мурієль.

Дженоа: