Астон Вилла – Вест Хэм – 0:0 – видеообзор матча с участием Ярмоленко

Вест Хэм Андрея Ярмоленко разошелся миром с Астон Виллой в 5 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Астон Вилла – Вест Хэм.

В заключительном поединке 5-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Вест Хэм. Андрей Ярмоленко отыграл 60 минут, а обе команды так и не смогли поразить ворота хотя бы однажды. Ничья 0: 0 – итог поединка.

Вест Хэм в меньшинстве сыграл вничью с Астон Виллой – Ярмоленко провел на поле 60 минут

Вероятно, такой результат больше все же устроил Вест Хэм, ведь половину второго тайма "молотки" играли в меньшинстве после удаления Масуаку.

Вест Хэм набрал 8 очков и поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице, а Астон Вилла с 4-мя зачетными баллами в активе расположилась на 17-й строчке.