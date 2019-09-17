Астон Вілла – Вест Хем – 0:0 – відеоогляд матчу за участю Ярмоленка

Вест Хем Андрія Ярмоленка розійшовся миром з Астон Віллою в 5 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Астон Вілла – Вест Хем.

В заключному поєдинку 5-го туру АПЛ Астон Вілла приймала Вест Хем. Андрій Ярмоленко відіграв 60 хвилин, а обидві команди так і не спромоглися вразити ворота хоча б одного разу. Нічия 0:0 – підсумок поєдинку.

Вест Хем у меншості зіграв внічию з Астон Віллою – Ярмоленко провів на полі 60 хвилин

Імовірно, такий результат більше все ж влаштував Вест Хем, адже половину другого тайму "молоти" грали в меншості після вилучення Масуаку.

Вест Хем набрав 8 очок та піднявся на 8-му позицію в турнірній таблиці, а Астон Вілла з 4-ма заліковими балами у активі розташувалася на 17-й сходинці.