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Астон Вілла – Вест Хем – 0:0 – відеоогляд матчу за участю Ярмоленка

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Астон Вілла – Вест Хем – 0:0 – відеоогляд матчу за участю Ярмоленка
Астон Вілла – Вест Хем – відеоогляд матчу 16 вересня 2019

Вест Хем Андрія Ярмоленка розійшовся миром з Астон Віллою в 5 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Астон Вілла – Вест Хем.

 
Артур Масуаку 67’
67’ Артур Масуаку

В заключному поєдинку 5-го туру АПЛ Астон Вілла приймала Вест Хем. Андрій Ярмоленко відіграв 60 хвилин, а обидві команди так і не спромоглися вразити ворота хоча б одного разу. Нічия 0:0 – підсумок поєдинку.

Вест Хем у меншості зіграв внічию з Астон Віллою – Ярмоленко провів на полі 60 хвилин

Імовірно, такий результат більше все ж влаштував Вест Хем, адже половину другого тайму "молоти" грали в меншості після вилучення Масуаку.

Вест Хем набрав 8 очок та піднявся на 8-му позицію в турнірній таблиці, а Астон Вілла з 4-ма заліковими балами у активі розташувалася на 17-й сходинці.

blog_ava
Вест Хем розписав нічию з Астон Віллою – провальні 60 хвилин Ярмоленка, стримані оцінки преси та привід для оптимізму
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Відеоновини Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Англія Астон Вілла - Вест Хем Вест Хем Вест Хем АПЛ Астон Вілла Астон Вілла
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