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Астон Вилла отпугивает Манчестер Юнайтед сумасшедшим ценником на своего капитана

12:11 84 Читати українською
Астон Вилла отпугивает Манчестер Юнайтед сумасшедшим ценником на своего капитана
Джек Грилиш / Getty Images

Астон Вилла не собирается уступать в переговорах по хавбеку Джеку Грилишу.

Бирмингемцы рассчитывают получить за своего капитана безумные 80 млн фунтов, утверждает Daily Mail.

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Основным претендентом на Грилиша считается Манчестер Юнайтед, однако такие запросы могут оказаться слишком большими даже для "красных дьяволов". Астон Вилла будет бороться за каждый фунт даже в случае вылета в Чемпионшип (сейчас она идет 19-ой), а если клуб сохранит место в АПЛ, то 24-летнего полузащитника попытаются уговорить остаться еще на один сезон.

Отметим, что Грилиш провел 26 матчей в текущем розыгрыше АПЛ, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Джек Грилиш Джек Грилиш Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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