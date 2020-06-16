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Манчестер Юнайтед нашел в Бундеслиге альтернативу Санчо – им интересовался Манчестер Сити

18:54 6 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел в Бундеслиге альтернативу Санчо – им интересовался Манчестер Сити
Санчо против Бейли / официальный сайт Бундеслиги

Менеджмент английского Манчестер Юнайтед продолжает поиски усиления в атакующую линию в ближайшее трансферное окно.

"Красные дьяволы" рассматривают вариант с подписанием звезды Байера Леона Бейли, утверждает Daily Mail.

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Ямайский вингер стал альтернативой одному из лидеров дортмундской Боруссии Джейдону Санчо. "Шмели" не собираются прощаться с англичанином за сумму, меньше 100 млн фунтов. В свою очередь трансфер Бейли может достаться дешевле – ориентировочно за 40 млн. Правда, МЮ настораживает бледная игра 22-летнего ямайца в этом году.

В нынешнем сезоне Леон Бейли провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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