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Астон Вілла відлякує Манчестер Юнайтед божевільним цінником на свого капітана

12:11 411 Читать на русском
Астон Вілла відлякує Манчестер Юнайтед божевільним цінником на свого капітана
Джек Гріліш / Getty Images

Астон Вілла не збирається поступатися у переговорах щодо хавбека Джека Гріліша.

Бірмінгемці розраховують отримати за свого капітана шалені 80 млн фунтів, стверджує Daily Mail.

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Основним претендентом на Гріліша вважається Манчестер Юнайтед, однак такі запити можуть виявитися надто великими навіть для "червоних дияволів". Астон Вілла буде боротися за кожен фунт навіть у разі вильоту в Чемпіоншип (наразі вона йде 19-ою), а якщо клуб збереже місце в АПЛ, то 24-річного півзахисника спробують вмовити залишитися ще на один сезон.

Відзначимо, що Гріліш провів 26 матчів в поточному розіграші АПЛ, забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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Трансфери Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Джек Гріліш Джек Гріліш Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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