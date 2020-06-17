Астон Вілла відлякує Манчестер Юнайтед божевільним цінником на свого капітана

Астон Вілла не збирається поступатися у переговорах щодо хавбека Джека Гріліша.

Бірмінгемці розраховують отримати за свого капітана шалені 80 млн фунтів, стверджує Daily Mail.

Манчестер Юнайтед знайшов у Бундеслізі альтернативу Санчо – ним цікавився Манчестер Сіті

Основним претендентом на Гріліша вважається Манчестер Юнайтед, однак такі запити можуть виявитися надто великими навіть для "червоних дияволів". Астон Вілла буде боротися за кожен фунт навіть у разі вильоту в Чемпіоншип (наразі вона йде 19-ою), а якщо клуб збереже місце в АПЛ, то 24-річного півзахисника спробують вмовити залишитися ще на один сезон.

Відзначимо, що Гріліш провів 26 матчів в поточному розіграші АПЛ, забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ