Астон Вілла потужно розпочала і могла відкрити рахунок вже на 40 секунді – Воткінс пробив у стійку. Господарі все ж забили швидкий гол, коли Оллі в складній ситуації дістав м'яч і скинув під удар Ремзі. Ще через кілька хвилин Ремзі пробив у перекладину після ривка Воткінса. Атака Вілли розривала суперника, а Ньюкасл відповідав напівмоментами Ісака.

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У другому таймі до Воткінса та Ремзі підключився Морено, який постійно загострював з лівого крила. Іспанець раз вивів Оллі на удар – рятує голкіпер, потім ще раз – форвард забив, але з офсайда. Третій пас Морено нарешті перетворився в асист. Воткінс забив раз, а під завісу матчу оформив дубль на очах в Гарета Саутгейта. Тренер мусить викликати нападника в збірну Англії.

Астон Вілла продовжила грандіозну серію. За 8 останніх турів АПЛ команда Унаї Емері втратила лише два очки! У "вілланів" 50 балів, 6 місце та чудові шанси на єврокубки. Ньюкасл навпаки втратив переможну серію та поставив під загрозу потрапляння в Лігу чемпіонів. "Сороки" поки що треті, випереджаючи МЮ за різницею голів, але в Юнайтед ще гра в запасі.