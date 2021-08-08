Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш должен был проявить стойкость, чтобы оказаться в составе Манчестер Сити.

Бирмингемцы очень не хотели отпускать своего лидера в стан "горожан", ведь считали, что финансовые возможности Манчестер Сити разрушают конкуренцию, сообщает The Athletic.

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По информации авторитетного источника, Астон Вилла даже контактировала с Реалом и Манчестер Юнайтед, чтобы узнать об их готовности выкупить 25-летнего англичанина. Однако, представители Грилиша четко дали понять, что футболист настроен перебраться исключительно в команду Пепа Гвардиолы. Другие варианты даже не рассматривались.

Напомним, несколько дней назад Манчестер Сити выкупил контракт Джека Грилиша, заплатив Астон Вилле 100 млн фунтов. Это новый трансферный рекорд АПЛ. Хавбек уже даже успел дебютировать за новую команду в проигранном финале Кубка Англии.

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