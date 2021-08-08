Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш повинен був проявити стійкість, щоб опинитися у складі Манчестер Сіті.

Бірмінгемці дуже не хотіли відпускати свого лідера до "містян", адже вважали, що фінансові можливості Ман Сіті руйнують конкуренцію, повідомляє The Athletic.

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За інформацією авторитетного джерела, Астон Вілла навіть контактувала з Реалом та Манчестер Юнайтед, щоб дізнатися про їхню готовність викупити 25-річного англійця. Однак, представники Гріліша чітко дали зрозуміти, що футболіст налаштований перебратися виключно в команду Пепа Гвардіоли. Інші варіанти навіть не розглядалися.

Нагадаємо, кілька днів тому Манчестер Сіті викупив контракт Джека Гріліша, заплативши Астон Віллі 100 млн фунтів. Це новий трансферний рекорд АПЛ. Хавбек вже навіть встиг дебютувати за нову команду в програному фіналі Кубка Англії.

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