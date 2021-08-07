Команды создали достаточно моментов, но с реализацией были явные проблемы. До перерыва у Манчестер Сити больше всего запомнился удар Гюндогана со штрафного – Шмейхель справился. Лестер ответил шансом Варди. Бомбардир "лис" с близкого расстояния расстреливал Стеффена, однако американец невероятным образом перевел мяч в штангу.

Лестер выиграл Суперкубок Англии, одержав сенсационную победу над Манчестер Сити

Второй тайм проходил по схожему сценарию, а ближе к финальному свистку команды уже явно думали о серии пенальти. Все испортил Аке. Центрбек Манчестер Сити ужасно принял передачу партнера, а потом еще и заплел ноги Ихеаначо в штрафной. Нигерийский форвард сам взялся исполнять пенальти и не смилостивился над своим бывшим клубом – 1:0.